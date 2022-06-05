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Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş bu bağlamda, hücum hattına Trezeguet'i katmak istiyor. Trezeguet'in menajeri, konuya ilişkin yaptığı açıklmada, transferdeki son durumu aktardı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 09:34
Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Yeni sezon için ofansif hattını geliştirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Trezeguet olmuştu.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Siyah-beyazlılarla anlaştığı yönünde haberlerin yer almasının ardından futbolcunun menajeri Christian Emile bir açıklama yaptı.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

BEŞİKTAŞ, TREZEGUET İLE ANLAŞTI MI?
Christian Emile, "Beşiktaş'ın Trezeguet ile anlaştığına ilişkin haberler doğru değil, ancak bazı Avrupalı kulüpler ile görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

GEÇEN SEZON NELER YAPTI?
Trezeguet, geçen sezon Medipol Başakşehir'de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, Aston Villa'da ise 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

EN PARLAK DÖNEMİ KASIMPAŞA'DA
Mısırlı futbolcu, 2017-18 sezonunda çok başarılı bir grafik çizmişti.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol 6 asistlik katkı verdi.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

TREZEGUET KİMDİR?
Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994'te doğdu.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Trezeguet, Başakşehir'de orta saha pozisyonunda görev yapan Mısırlı millî futbolcudur.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralandı.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Trezeguet, bu sezon Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezi oldu.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Yıldız futbolcu, Pizzi, Serdar Gürler, Okaka gibi isimlerle hücum hattını oluşturdu.

Trezeguet Beşiktaş'ta transfer olacak mı? Menajeri açıkladı!

Yıldız futbolcu, Mısır milli takımında da Mohamed Salah ve Mostafa Mohamed gibi yıldızlarla oynuyor.

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