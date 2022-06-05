Jordy Caicedo el yakıyor

Beşiktaş'ın forvet adaylarından Jordy Caicedo'nun bonservisinde sıkıntı çıktı. Teknik direktör Valerien İsmael'in önerdiği Ekvodorlu golcüyle 1 milyon euro garanti para ve 3 yıllık kontratta anlaşmaya varılırken oyuncunun kulübü CSKA Sofia pazarlıklarda kapıyı 5 milyon euro'dan açtı.
Beşiktaş'ınforvet adaylarından Jordy Caicedo'nun bonservisinde sıkıntı çıktı. Teknik direktör Valerien İsmael'in önerdiği Ekvodorlu golcüyle 1 milyon euro garanti para ve 3 yıllık kontratta anlaşmaya varılırken oyuncunun kulübü CSKA Sofia pazarlıklarda kapıyı 5 milyon euro'dan açtı. Siyah-beyazlılar rakamı aşağı çekmek için girişimlerine devam ediyor.