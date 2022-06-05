BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Alman ekibi, 21 yaşındaki sol bek için Beşiktaş ile temaslarına devam ediyor.

FRANKFURT'UN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK!

NTV Spor'un haberine göre; Eintracht Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz transferi için yaptığı teklif daha yüksek.