BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Yeni adresi merak konusu olan Rıdvan Yılmaz'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yeni adresi merak konusu olan Rıdvan Yılmaz'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, Valerien Ismael'in gözdesi konumuna geldi.
3 lü sistemin soluna çabuk uyum sağlayan Rıdvan Yılmaz dinamik yapısıyla öne çıktı.
Yükselen grafiğini sürdüren A Milli futbolcu, Avrupa takımlarının radarına takıldı.
AVRUPA'DA OYNAMAYA SICAK!
Genç sol bekin, Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı ve kulübünün anlaşmasını beklediği ifade ediliyor.
İtalya ve Almanya'dan talipleri olan Rıdvan Yılmaz pazarlıkları kıran kırana geçiyor.
TORINO TEKLİF YÜKSELTMEDİ!
İtalyan ekibi Torino, Rıdvan Yılmaz için 4 milyon Euro, performansa bağlı ödemeleri içeren 1 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 önermişti.
Siyah-beyazlı yönetimin az bulduğu teklif, Torino tarafından revize edilmeyince transfer çıkmaza girdi.
FRANKFURT TRANSFERDE ISRARCI!
Torino'nun şu an için devre dışı kalmasının ardından Eintracht Frankfurt transferde ısrarcı konumda.
Alman ekibi, 21 yaşındaki sol bek için Beşiktaş ile temaslarına devam ediyor.
Rıdvan konusunda ısrarcı olan Eintracht Frankfurt, transferi tamamlamak istiyor.
FRANKFURT'UN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK!
NTV Spor'un haberine göre; Eintracht Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz transferi için yaptığı teklif daha yüksek.
Bundesliga ekibi kısa süre içinde Beşiktaş ile anlaşıp, Rıdvan'ı renklerine bağlamayı amaçlıyor.
Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, son 4 sezonda A Takım kadrosunda şans buldu.
Bu sezon 33 resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyen genç futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
İlk A Milli maçına 2021 yılında çıkan Rıdvan, 6 karşılaşmada ay-yıldızlı formayı terletti.
Rıdvan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.