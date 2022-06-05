Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz sezonki performansıyla göz kamaştırdı. Uzun süredir Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunan 21 yaşındaki sol bekin yeni takımı belli oldu. İtalyan ekibi Torino, yaptığı teklifin düşük bulunmasının ardından yeni bir hamle yapmadı. Çizme ekibinin transferde devre dışı kalmasının ardından Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi netlik kazandı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları ve Rıdvan'ın yeni takımı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 18:23 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 18:27
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Yeni adresi merak konusu olan Rıdvan Yılmaz'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı oyuncu, Valerien Ismael'in gözdesi konumuna geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

3 lü sistemin soluna çabuk uyum sağlayan Rıdvan Yılmaz dinamik yapısıyla öne çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Yükselen grafiğini sürdüren A Milli futbolcu, Avrupa takımlarının radarına takıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

AVRUPA'DA OYNAMAYA SICAK!
Genç sol bekin, Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı ve kulübünün anlaşmasını beklediği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

İtalya ve Almanya'dan talipleri olan Rıdvan Yılmaz pazarlıkları kıran kırana geçiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

TORINO TEKLİF YÜKSELTMEDİ!
İtalyan ekibi Torino, Rıdvan Yılmaz için 4 milyon Euro, performansa bağlı ödemeleri içeren 1 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 önermişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Siyah-beyazlı yönetimin az bulduğu teklif, Torino tarafından revize edilmeyince transfer çıkmaza girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

FRANKFURT TRANSFERDE ISRARCI!
Torino'nun şu an için devre dışı kalmasının ardından Eintracht Frankfurt transferde ısrarcı konumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Alman ekibi, 21 yaşındaki sol bek için Beşiktaş ile temaslarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Rıdvan konusunda ısrarcı olan Eintracht Frankfurt, transferi tamamlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

FRANKFURT'UN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK!
NTV Spor'un haberine göre; Eintracht Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz transferi için yaptığı teklif daha yüksek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Bundesliga ekibi kısa süre içinde Beşiktaş ile anlaşıp, Rıdvan'ı renklerine bağlamayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, son 4 sezonda A Takım kadrosunda şans buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: O takım devre dışı! Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Bu sezon 33 resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyen genç futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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