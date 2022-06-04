Beşiktaş'tan Trezeguet atağı

Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Trezeguet de, Beşiktaş'ta forma giymek istiyor. Aston Villa'dan kazandığı 3,1 milyon euro'nun yarısının ödenmesi halinde imza aşamasına gelinecek. Aston Villa ile Beşiktaş arasında pazarlıklar sürerken, siyah-beyazlılar transfere satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor.



13 RESMİ MAÇTA 6 GOL, 4 DE ASİST

Ara transfer döneminde Başakşehir'e gelen Mısırlı oyuncu, forma giydiği 13 karşılaşmada 6 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplamda 10 gole direkt katkı sağladı. Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de beş maçta oynayan Trezeguet, bunların üçünde gol sevinci yaşadı.