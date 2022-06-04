Beşiktaş'a Hollandalı kule

Beşiktaş, özellikle santrfor transferi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Batshuayi'nin geçtiğimiz sezon isteneni verememesinden dolayı santrfor konusunda ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, gözünü Burnley'in Hollandalı golcüsü Vout Weghorst'a çevirdi. Bundesliga takımlarından Wolfsburg'ta ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Weghorst, Premier Lig'e transfer yapmayı başarmıştı. Ancak Weghorst'un takımı Burnley, lig sonunda Championship'e düştü. Hollandalı yıldız golcünün kariyerine alt ligde devam etmek istemediği biliniyor.



YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

Bu doğrultuda devreye giren Beşiktaş yönetimi Weghorst'u kiralık olarak kadroya katmak için harekete geçti. Beşiktaşlı yöneticiler oyuncu ve kulübüyle görüşmelerin yapıldığını doğruladı. Oyuncunun transferini "zorlu bir süreç" olarak niteleyen yetkililer, başta Bundesliga olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerinden birçok kulübün talip olduğu 29 yaşındaki golcüyü ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Öte yandan Weghorst'un, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe alması golcü ismin yeni rotasının İstanbul olacağı yorumları yapılmasına neden oldu.