Saiss tamam

Defans hattını sağlamlaştırmak isteyen siyahbeyazlı yönetim, teknik direktör Valerien İsmael'in çok istediği Romain Saiss ile anlaştı. A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Faslı stopere 2+1 yıllık imza attıracak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak. Saiss'ın sözleşmesinde çeşitli başarı durumlarına göre 500 bin euro da bonus bulunacak. Fransa'da Valence altyapısından yetişen Romain Saiss, Clermont Foot formasıyla profesyonel oldu. Le Havre ve Angers formaları giyen deneyimli stoper, 2016 yazında 4 milyon euro bonservis ile Wolves'a transfer olmuştu.

356 MAÇTA 21 GOL KAYDETTİ

Romain Saiss, Al Ahli ile anlaştığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Al Ahli'nin teklifini reddeden Saiss ile temasa geçen siyah-beyazlı yönetim, teklifini yaptı. Faslı stoper, geçtiğimiz sezon Wolverhampton ile çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Romain Saiss 26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da doğdu. Fas Milli Takımı'nın formasını terleten 1.88 boyundaki Saiss, stoper mevkiinde forma giyiyor. Kulüp kariyerinde 356 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 21 gol ve 11 asistik bir performans sergiledi.