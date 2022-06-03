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Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 17:07
Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu.

Siyah-beyazlı takım, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak.

Bir hafta İstanbul'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Siyah-beyazlılar daha sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde son kampını yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.

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