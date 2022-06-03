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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, ofans hattını güçlendirmek için harekete geçti. Birçok yıldızla görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Premier Lig'e veda eden Burnley'den oldu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 11:02
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Sezonu zirvenin gerisinde tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki döneme iddialı bir kadro ile girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Siyah-beyazlılarda, transferde ofans hattına öncelik verilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken, hücum bölgesine yapılacak takviye için gündeme Burnley forması giyen Maxwel Cornet geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Geride bıraktığımız sezonda Burnley formasıyla Premier Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan yıldız futbolcu, gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlı kurmaylar, teknik direktör Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda Fildişi Sahilli yıldızın kulübüyle ilk temaslara başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Kariyerine Metz'de başlayan Maxwel Cornet 8 sezon Lyon forması giydikten sonra sezon başında Burnley'e transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Öte yandan sezonun sona ermesiyle Beşiktaş ile olan tüm bağları kopan Cyle Larin'in son kararını vererek siyah-beyazlı kulübe veda ettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Hem evini hem de tesislerdeki odasını boşaltan Kanadalı oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendireceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Larin'in Türkiye'den gelmesi muhtemel tekliflere de açık olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

MAXWEL CORNET KİMDİR?

27 Eylül 1996 tarihinde Fildişi Sahili'de dünyaya geldi. Kariyerine Metz altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

2015'in ara transfer döneminde Olympique Lyon'un yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

2021'de ise 15 milyon euro karşılığında Burnley'e transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Bu sezon Burnley formasıyla 29 maça çıkan Cornet, 9 gol atarken 2 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Santrfor ve sol kanat mevkilerinde forma giyen oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

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