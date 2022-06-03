BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş küme düşen Burnley'nin yıldızına talip!

Sezonu zirvenin gerisinde tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki döneme iddialı bir kadro ile girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Sezonu zirvenin gerisinde tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki döneme iddialı bir kadro ile girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılarda, transferde ofans hattına öncelik verilecek.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken, hücum bölgesine yapılacak takviye için gündeme Burnley forması giyen Maxwel Cornet geldi.
Geride bıraktığımız sezonda Burnley formasıyla Premier Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan yıldız futbolcu, gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu.
Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlı kurmaylar, teknik direktör Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda Fildişi Sahilli yıldızın kulübüyle ilk temaslara başladı.
Kariyerine Metz'de başlayan Maxwel Cornet 8 sezon Lyon forması giydikten sonra sezon başında Burnley'e transfer olmuştu.
Öte yandan sezonun sona ermesiyle Beşiktaş ile olan tüm bağları kopan Cyle Larin'in son kararını vererek siyah-beyazlı kulübe veda ettiği öğrenildi.
Hem evini hem de tesislerdeki odasını boşaltan Kanadalı oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendireceği bildirildi.
Larin'in Türkiye'den gelmesi muhtemel tekliflere de açık olduğu ifade edildi.
MAXWEL CORNET KİMDİR?
27 Eylül 1996 tarihinde Fildişi Sahili'de dünyaya geldi. Kariyerine Metz altyapısında başladı.
2015'in ara transfer döneminde Olympique Lyon'un yolunu tuttu.
2021'de ise 15 milyon euro karşılığında Burnley'e transfer oldu.
Bu sezon Burnley formasıyla 29 maça çıkan Cornet, 9 gol atarken 2 de asist yaptı.
Santrfor ve sol kanat mevkilerinde forma giyen oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.