Haberler Beşiktaş Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Son dakika spor haberi: Transferde gaza basan Beşiktaş, hedefteki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. İlk olarak Faslı stoper Romain Saiss ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılarda gözler golcü transferine çevrildi. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda Hollandalı yıldız Weghorst'un peşine düştü. 29 yaşındaki hücum oyuncusunun kulübüyle resmi temaslar başladı. Öte yandan Weghorst'tan flaş bir Beşiktaş hamlesi geldi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 01:04 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 01:16
Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş somut adımlar atmaya başladı.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Siyah-beyazlıların Hollandalı santrfor Wout Weghorst ile ilgilendiği iddia edildi.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI!
TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar Burnley'de geçtiğimiz sezonu tamamlayan Hollandalı golcü için resmi temaslara başladı.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA!
1,97 boyunda ve hava hakimiyetiyle ön plana çıkan Weghorst için Burnley ile kiralama formülünün görüşüldüğü kaydedildi.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

İngiliz ekibinin Premier Lig'de küme düşmesi nedeniyle oyuncunun ayrılmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI!
Öte yandan Weghorst, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

29 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Sezona Wolfsburg'da başlayan Weghorst, Bundesliga'da çıktığı 18 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Ocak ayındaki ara transfer döneminde 14 milyon euro'ya Burnley'e imza atan 29 yaşındaki Hollandalı oyuncu, İngiliz ekibinin formasını 20 kez giyerken 2 gol ve 3 asist üretti.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Hollandalı futbolcunun Burnley'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Emmen takımında başlayan Weghorst, 2014'te bedelsiz olarak Heracles Almelo'nun yolunu tuttu.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

2016 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan golcü futbolcu, buradaki performansıyla göz doldurdu.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Dikkat çeken grafiği sonrası Almanya Ligi ekibi Wolfsburg, Weghorst için 10.5 milyon euro ödedi.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 14 milyon euro'ya Burnley'e katıldı.

Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Hollanda Milli Takım formasını 12 defa giyen Weghorst 2 gollük katkı verdi.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…
Son Dakika: Yeşilçam’ın Rambo’sundan acı haber geldi! Türk sinemasının sevilen ismi Sönmez Yıkılmaz vefat etti
Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor
Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Romain Saiss kimdir?
Kartal yıldız futbolcu için görüşmelere başladı
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt 00:42
Gol düellosunda kazanan yok! Gol düellosunda kazanan yok! 00:05
İsveç deplasmanda galip! İsveç deplasmanda galip! 00:03
Çekya evinde güldü! Çekya evinde güldü! 00:00
Norveç'in Haaland'ı var! Norveç'in Haaland'ı var! 23:59
Bakasetas attı Yunanistan kazandı! Bakasetas attı Yunanistan kazandı! 23:55
Daha Eski
İspanya ile Portekiz yenişemedi! İspanya ile Portekiz yenişemedi! 23:35
Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti 22:36
G.Saray A. Efes'i devirdi seriyi eşitledi! G.Saray A. Efes'i devirdi seriyi eşitledi! 22:17
İstanbulspor Süper Lig'de! İstanbulspor Süper Lig'de! 22:07
F.Bahçe'den güldüren Jesus paylaşımı F.Bahçe'den güldüren Jesus paylaşımı 21:56
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! 21:48