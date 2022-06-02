Weghorst'tan flaş Beşiktaş hamlesi! Resmi görüşmeler...

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş somut adımlar atmaya başladı.
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş somut adımlar atmaya başladı.
Siyah-beyazlıların Hollandalı santrfor Wout Weghorst ile ilgilendiği iddia edildi.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI!
TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar Burnley'de geçtiğimiz sezonu tamamlayan Hollandalı golcü için resmi temaslara başladı.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA!
1,97 boyunda ve hava hakimiyetiyle ön plana çıkan Weghorst için Burnley ile kiralama formülünün görüşüldüğü kaydedildi.
İngiliz ekibinin Premier Lig'de küme düşmesi nedeniyle oyuncunun ayrılmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.
BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI!
Öte yandan Weghorst, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.
29 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Sezona Wolfsburg'da başlayan Weghorst, Bundesliga'da çıktığı 18 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde 14 milyon euro'ya Burnley'e imza atan 29 yaşındaki Hollandalı oyuncu, İngiliz ekibinin formasını 20 kez giyerken 2 gol ve 3 asist üretti.
Hollandalı futbolcunun Burnley'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Emmen takımında başlayan Weghorst, 2014'te bedelsiz olarak Heracles Almelo'nun yolunu tuttu.
2016 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan golcü futbolcu, buradaki performansıyla göz doldurdu.
Dikkat çeken grafiği sonrası Almanya Ligi ekibi Wolfsburg, Weghorst için 10.5 milyon euro ödedi.
29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 14 milyon euro'ya Burnley'e katıldı.
Hollanda Milli Takım formasını 12 defa giyen Weghorst 2 gollük katkı verdi.