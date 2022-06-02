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Saiss boşa çıktı

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve kulübe veda eden 32 yaşındaki stoper Romain Saiss’e senelik 1.5 milyon euro’dan 2 senelik sözleşme önerdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Saiss boşa çıktı
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'in peşinde. İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton yaptığı açıklamayla 32 yaşındaki stoperin takımdan ayrıldığını resmen açıklarken, Faslı oyuncuya teşekkür etti. Tecrübeli oyuncu ile bir süredir görüşmelerde bulunan Beşiktaş cephesi, senelik 1.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerirken beklemeye geçti. Arap yarımadası ve Avrupa'dan teklifler alan 32 yaşındaki savunmacının düşünmek için süre istediği belirtilirken kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor. Saiss, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol kaydetti
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