Haberler Beşiktaş Romain Saiss kimdir? Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Romain Saiss kaç yaşında ve nereli?

Romain Saiss kimdir? Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Romain Saiss kaç yaşında ve nereli?

Wolverhampton'daki sözleşmesi sona eren Romain Saiss, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Faslı stoper ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı. Peki Beşiktaş'ın anlaştığı Romain Saiss kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 22:00 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 22:00
Romain Saiss kimdir? Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Romain Saiss kaç yaşında ve nereli?

Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Romain Saiss ismi arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Romain Saiss kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Romain Saiss ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉Romain Saiss 26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da doğdu. Fas Milli Takımı'nın formasını terleten 1.88 boyundaki futbolcu stoper mevkisinde forma giyiyor.

Kulüp kariyerinde 356 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 21 gol ve 11 asist kaydetti.

Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Romain Saiss 60 maçta görev aldı. Saiss'in güncel değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…
Son Dakika: Esra Erol bir annenin daha gözyaşlarına sildi! Alkış tufanı koptu! Tüm Türkiye oğlunu kaçıran babayı konuşuyordu...
Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi
Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi...
Romain Saiss Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! 21:48
Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a sürpriz talip! Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a sürpriz talip! 21:06
Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... 21:06
Romain Saiss kimdir? Romain Saiss kimdir? 20:54
Romain Saiss Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları Romain Saiss Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları 20:36
Fenerbahçe Opet'ten Anna Lazareva kararı! Fenerbahçe Opet'ten Anna Lazareva kararı! 20:28
Daha Eski
Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi 20:25
A Milli Takım hücum çalıştı A Milli Takım hücum çalıştı 20:21
Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor 20:19
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle 19:56
Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir 19:19
Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj! Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj! 19:07