Romain Saiss kimdir? Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Romain Saiss kaç yaşında ve nereli?

Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Romain Saiss ismi arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Romain Saiss kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Romain Saiss ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉Romain Saiss 26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da doğdu. Fas Milli Takımı'nın formasını terleten 1.88 boyundaki futbolcu stoper mevkisinde forma giyiyor.

Kulüp kariyerinde 356 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 21 gol ve 11 asist kaydetti.

Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Romain Saiss 60 maçta görev aldı. Saiss'in güncel değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.