Rıdvan’da Torino devre dışında!

Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını ilk çalan ekiplerden biri olan Torino, yarıştan çekilmek üzere. İtalyan ekibinin tekliflerini kabul etmeyen Beşiktaş, 7 milyon Euro peşin bonservis ücreti istedi.
RıdvanYılmaz için Beşiktaş'ın kapısını ilk çalan ekiplerden biri olan Torino, yarıştan çekilmek üzere. İtalyan ekibinin tekliflerini kabul etmeyen Beşiktaş, 7 milyon Euro peşin bonservis ücreti istedi. Torino son olarak 2 milyon euro'dan başlayan görüşmelerde 4 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonusa çıkmıştı. Ancak daha fazla teklif yükseltmeyeceği öğrenildi.