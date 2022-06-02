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Rıdvan’da Torino devre dışında!

Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını ilk çalan ekiplerden biri olan Torino, yarıştan çekilmek üzere. İtalyan ekibinin tekliflerini kabul etmeyen Beşiktaş, 7 milyon Euro peşin bonservis ücreti istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Rıdvan’da Torino devre dışında!
Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını ilk çalan ekiplerden biri olan Torino, yarıştan çekilmek üzere. İtalyan ekibinin tekliflerini kabul etmeyen Beşiktaş, 7 milyon Euro peşin bonservis ücreti istedi. Torino son olarak 2 milyon euro'dan başlayan görüşmelerde 4 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonusa çıkmıştı. Ancak daha fazla teklif yükseltmeyeceği öğrenildi.
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