TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Kiralık sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta santrfor transferi büyük önem taşıyor.
Kiralık sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta santrfor transferi büyük önem taşıyor.
İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, nokta atışı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren yönetim, listedeki isimlerle bir süredir görüşmelerini sürdürüyor.
Alexander Sörloth ve Buksa transferlerinden olumsuz geri dönüş alan Kara-Kartal, rotasını değiştirdi.
Takımın gol yükünü çekecek bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan siyah-beyazlılar, aradığı santrforu Bulgaristan'da buldu.
Beşiktaş, CSKA Sofya takımında forma giyen Ekvadorlu futbolcu Jordy Caicedo'ya kanca attı.
Bir süredir transfer için girişimlerde bulunan Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etti.
CAICEDO 'EVET' DEDİ!
Beşiktaş yönetimi, Ekvadorlu forvet ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
NTV Spor'un haberine göre; Transferde istekli olan siyah-beyazlılar, henüz oyuncunun kulübü CSKA Sofya ile anlaşma sağlayamadı.
3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar, ödeme planı için görüşmelere devam ediyor.
Bulgar ekibi bonservis bedelinin büyük kısmını peşin talep ediyor. Siyah beyazlılar bu isteğe olumsuz yanıt verdi.
Beşiktaş ile CSKA Sofia'nın, ödeme şartları konusunda anlaşma sağlaması halinde transfer tamamlanacak.
Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı gösterdi.
8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan Caicedo, 1 gol attı.
Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu.
Bulgar ekibi ile çıktığı 65 maçta 31 gol atan Caicedo, 4 de asist yaptı.