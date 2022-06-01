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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta santrfor heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda gol sorunu yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, nokta atışı bir takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Sörloth ve Buksa'dan beklediği geri dönüşü alamayan Kara-Kartal, teknik direktör Valerien Ismael'in olumlu rapor verdiği Ekvadorlu yıldızla anlaşma sağladı. Yönetim, golcü futbolcuyla 4 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 20:58
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Kiralık sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta santrfor transferi büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, nokta atışı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren yönetim, listedeki isimlerle bir süredir görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Alexander Sörloth ve Buksa transferlerinden olumsuz geri dönüş alan Kara-Kartal, rotasını değiştirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Takımın gol yükünü çekecek bir ismi renklerine bağlamayı amaçlayan siyah-beyazlılar, aradığı santrforu Bulgaristan'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Beşiktaş, CSKA Sofya takımında forma giyen Ekvadorlu futbolcu Jordy Caicedo'ya kanca attı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Bir süredir transfer için girişimlerde bulunan Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

CAICEDO 'EVET' DEDİ!
Beşiktaş yönetimi, Ekvadorlu forvet ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

NTV Spor'un haberine göre; Transferde istekli olan siyah-beyazlılar, henüz oyuncunun kulübü CSKA Sofya ile anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamak isteyen siyah-beyazlılar, ödeme planı için görüşmelere devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Bulgar ekibi bonservis bedelinin büyük kısmını peşin talep ediyor. Siyah beyazlılar bu isteğe olumsuz yanıt verdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Beşiktaş ile CSKA Sofia'nın, ödeme şartları konusunda anlaşma sağlaması halinde transfer tamamlanacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan Caicedo, 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan golcü bombası! 4 yıllık anlaşma

Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu.

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