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Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Can Bozdoğan'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaşlı kurmayların, Schalke 04 ile yoğun transfer pazarlığna girdiği Can Bozdoğan konusunda, son karar çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 15:46
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Beşiktaş, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Kara Kartal, gelecek ve gidecek isimler için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Valerien Ismael, kulüpten ilk olarak golcü istemişti.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Batshuayi ile kontrat yenilemeyen Beşiktaş, rotasını maliyeti düşük ve takıma katkı sağlayacak isimlere yöneltti.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Santfor böylesiyle beraber diğer kiralık oyuncular için de çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonunun süresi doldu.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Beşiktaş ile Schalke arasındaki sözleşmede yer alan 1.8 milyon euroluk satın alma hakkı siyahbeyazlı kulüp tarafından kullanılmamıştı.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Kulübün elinde 21 yaşındaki orta saha ile yapılmış olan 4 yıllık kontrat da mevcuttu.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Ancak Beşiktaş 1.8 milyon euro'yu ödemek istemedi.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Genç orta saha için siyah-beyazlılar bonuslarla birlikte 1 milyon euro önerdi.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Ancak Alman ekibi 1.5 milyon euro net ücretten aşağı düşmedi.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Bugün itibarıyla Beşiktaş, opsiyonu son gününde de kullanmadığı için Can Bozdoğan'da artık öncelikli bir hakkı kalmadı.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

4 yıllık kontrat da devreden çıkmış oldu.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Can Bozdoğan bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 1 gol 1 asist üretti.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...

Genç oyuncu, Köln'de başladığı kariyerine Schalke'de devam etmiş ve sonra Beşiktaş'a kiralanmıştı.

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Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için karar çıktı! 4 yıllık kontrat...
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