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BEŞİKTAŞ HABERİ: Can Bozdoğan pazarlığı!

Beşiktaş, Can Bozdoğan için 1.8 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Kartal 1 milyon önerdi, Schalke 1.5 milyon euro’da ısrar etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Can Bozdoğan pazarlığı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın satın alma opsiyonunun süresi doldu. Beşiktaş ile Schalke arasındaki sözleşmede yer alan 1.8 milyon euroluk satın alma hakkı siyahbeyazlı kulüp tarafından kullanılmamıştı. Kulübün elinde 21 yaşındaki orta saha ile yapılmış olan 4 yıllık kontrat da mevcuttu. Ancak Beşiktaş 1.8 milyon euro'yu ödemek istemedi. Genç orta saha için siyah-beyazlılar bonuslarla birlikte 1 milyon euro önerdi ancak Alman ekibi 1.5 milyon euro net ücretten aşağı düşmedi. Bugün itibarıyla Beşiktaş, opsiyonu son gününde de kullanmadığı için Can Bozdoğan'da artık öncelikli bir hakkı kalmadı, 4 yıllık kontrat da devreden çıkmış oldu.

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