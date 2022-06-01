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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Allah Beşiktaş'a ayakta kalmayı sonsuza kadar nasip etsin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, seçimli genel kurulda yeniden başkan olmasının ardından 3 yıl daha sürecek görev süresinin mazbatasını aldı. Açıklamalarda bulunan Çebi, "Yeniyiz, enerji doluyuz. Bu benim 5. mazbata alışım, 9. senem. Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş’ı yukarılara taşıyacağımıza, menfaatlerini koruyacağımıza, sportif başarılarla camiamızı mutlu edeceğimize söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 16:06 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 16:49
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Allah Beşiktaş'a ayakta kalmayı sonsuza kadar nasip etsin

Hafta sonu gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu kazanarak yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatalarını aldı. Vodafone Park'ta düzenlenen törene Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, seçimi kazanan seçme ve sicil, disiplin ile denetleme kurulu başkanları ve üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma Tevfik Yamantürk, "Bir seçimi daha yüzümüzün akıyla tamamladık. Yeni yönetim camiamıza hayırlı olsun. Yeni yönetimde tanıdığım arkadaşlarım var. Umarım kulübümüze çok faydalı olacaklar. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi tereyağından kıl çeker gibi bize yakışan şekilde tamamladık. Pergelin sabit ayağı olarak kaldık ve bütün adaylar bize eşit mesafede kaldı. Kazananlar da kaybedenler de bize teşekkür ettiler duruşumuzdan dolayı. Görevde kaldığımız sürece böyle olacağını taahhüt ediyoruz. Yeni seçilen kurulları da tebrik ediyorum. Genç arkadaşların olması beni çok mutlu ediyor. Buralar bize emanettir, nasıl geldiysek günün birinde gideceğiz. Önemli olan güzel izler bırakmak. Görevi bıraktıktan sonra yüzümüzün akıyla maça gelebiliyorsak işimizi ahlaklı bir şekilde yapmışızdır demektir" ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ: BEŞİKTAŞ'I YUKARILARA TAŞIYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM

Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni yönetim kurulu üyelerini ve kendisini başkan olarak seçen genel kurula teşekkür ederek, "Yeni seçilen disiplin kurulu, denetleme kurulu, sicil kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Beşiktaş'ın menfaatlerini önde tutan kişiler olarak bizlerle beraber yol yürüyeceklerine hiç şüphem yok. Yeniyiz, enerji doluyuz. Bu benim 5. mazbata alışım, 9. senem. Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacağımıza, menfaatlerini koruyacağımıza, sportif başarılarla camiamızı mutlu edeceğimize söz veriyorum" cümlelerine yer verdi.

Ahmet Nur Çebi'ye mazbatasını Tevfik Yamantürk ve genel kurul başkanlık divanı vekili Uğur Poyraz verdi.

Yönetim kurulunun ardından kurul üyelerine de mazbataları takdim edildi.

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