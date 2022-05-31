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Can için son 24 saat

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan için görüşmeler sürüyor. Kartal 1.8 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı yıldız futbolcu için bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Can için son 24 saat
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan için görüşmeler sürüyor. Kartal 1.8 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı yıldız futbolcu için bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş, transferi daha aşağılara bitirmek istiyor ama Almanlar buna yanaşmıyor. Siyah beyazlıların bu akşam saatlerine kadar Schalke'ye 1.8 milyon euro ödemesi gerekiyor. Beşiktaş son ana kadar indirim için zorlayacak.
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