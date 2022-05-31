BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hücum hattına yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hücum hattına yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Cyle Larin ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve Batshuayi ile de yollarını ayırma kararı alan Kara-Kartal, listesini titizlikle oluşturuyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki isimler için somut adımları atmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş yönetimi transferde genç ve gelecek vaat eden oyunculara ayrı bir önem veriyor.
Hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
AGUDELO LİSTEYE GİRDİ!
Siyah-beyazlılar, bonservisi Genoa'da bulunan Kevin Agudelo ile ilgileniyor.
İtalyan basınında yer alan haberde, siyah-beyazlıların, önce iki sezondur Spezia'da kiralık olarak forma giyen futbolcu ile anlaşmaya varmak istediği aktarıldı.
Beşiktaş'ın, Kolombiyalı futbolcu ile anlaşma sağlaması durumunda ise Genoa ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.
Kevin Agudelo'nun Spezia'nın iki sezondur ligde kalmasına ciddi katkı sağladığının altı çizildi.
23 yaşındaki futbolcunun ilk kez Kolombiya Milli Takımı'ndan davet aldığı belirtildi.
Öte yandan Agudelo için Genoa ve Spezia arasındaki ilginç madde de haberde yer aldı.
Kiralık kontrattaki maddeye göre, Spezia, 15 Haziran'a kadar Agudelo'yu 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabilir.
Ancak Genoa, transfer gerçekleştikten sonra 48 saat içinde oyuncuyu 5 milyon euro'ya geri alma hakkına sahip.
HÜCUMUN HER YERİNDE OYNUYOR!
Genoa ile mevcut kontratı gelecek sezon sona eren Kevin Agudelo, kanatlarda ve santrfor mevkisinde görev alabiliyor.
23 yaşındaki futbolcu, bu sezonu kiralık geçirdiği Spezia'da 24 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.
ADNAN JANUZAJ HEDEFTE!
Hücumda yenilenmeye gidecek Beşiktaş, Real Sociedad'dan ayrılan Adnan Januzaj'ı hedeflerinden biri olarak belirledi.
Teknik direktör Valerien Ismael'in onay verdiği 27 yaşındaki futbolcunun transferi için şartlar zorlanacak.
Bonservisi elinde olan Belçikalı yıldızın Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'da 33 maça çıkan Januzaj 3 gollük katkı verdi.
Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Adnan Januzaj, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi devlerin formasını giydi.
Belçika Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki oyuncu 1 gol kaydetti.
Sol ayağını etkili kullanan yıldız oyuncu, her iki kanatta da görev alabiliyor.
Adnan Januzaj'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.