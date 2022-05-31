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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ikinci Ahmet Nur Çebi döneminin başlamasının ardından gözler tamamen transfere çevrildi. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar önceliği hücum hattına verdi. Skorer kanat isteğini yönetime ileten teknik direktör Valerien Ismael, yönetime 2 yıldızın ismini verdi. Bu doğrultuda operasyona hız veren Kara-Kartal, çifte transferle kanatlarını yenilemeye hazırlanıyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 18:28
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hücum hattına yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Cyle Larin ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve Batshuayi ile de yollarını ayırma kararı alan Kara-Kartal, listesini titizlikle oluşturuyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki isimler için somut adımları atmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Beşiktaş yönetimi transferde genç ve gelecek vaat eden oyunculara ayrı bir önem veriyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

AGUDELO LİSTEYE GİRDİ!
Siyah-beyazlılar, bonservisi Genoa'da bulunan Kevin Agudelo ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

İtalyan basınında yer alan haberde, siyah-beyazlıların, önce iki sezondur Spezia'da kiralık olarak forma giyen futbolcu ile anlaşmaya varmak istediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Beşiktaş'ın, Kolombiyalı futbolcu ile anlaşma sağlaması durumunda ise Genoa ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Kevin Agudelo'nun Spezia'nın iki sezondur ligde kalmasına ciddi katkı sağladığının altı çizildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

23 yaşındaki futbolcunun ilk kez Kolombiya Milli Takımı'ndan davet aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Öte yandan Agudelo için Genoa ve Spezia arasındaki ilginç madde de haberde yer aldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Kiralık kontrattaki maddeye göre, Spezia, 15 Haziran'a kadar Agudelo'yu 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabilir.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Ancak Genoa, transfer gerçekleştikten sonra 48 saat içinde oyuncuyu 5 milyon euro'ya geri alma hakkına sahip.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

HÜCUMUN HER YERİNDE OYNUYOR!
Genoa ile mevcut kontratı gelecek sezon sona eren Kevin Agudelo, kanatlarda ve santrfor mevkisinde görev alabiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

23 yaşındaki futbolcu, bu sezonu kiralık geçirdiği Spezia'da 24 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

ADNAN JANUZAJ HEDEFTE!
Hücumda yenilenmeye gidecek Beşiktaş, Real Sociedad'dan ayrılan Adnan Januzaj'ı hedeflerinden biri olarak belirledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Teknik direktör Valerien Ismael'in onay verdiği 27 yaşındaki futbolcunun transferi için şartlar zorlanacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Bonservisi elinde olan Belçikalı yıldızın Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'da 33 maça çıkan Januzaj 3 gollük katkı verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Adnan Januzaj, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi devlerin formasını giydi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden

Belçika Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki oyuncu 1 gol kaydetti.

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