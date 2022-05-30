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Onuachu apronda

Belçika basını, Beşiktaş’ın kiralamak istediği Nijaryalı forvetin Kartal’a gelmek istediğini ve Genk’in kararını beklediğini yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Onuachu apronda

Transferde ince eleyip sık dokuyan ve önceliğini forvet ile stoper bölgelerine veren siyah beyazlılarda Onuachu ismi gittikçe ön plana çıkıyor. Belçika ekibi Genk'te forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı golcünün kulübünün kararını beklerdiği belirtildi. Belçika basını, Onuachu'nun takımdan ayrılmak istediğini ancak yönetimin kendisi hakkında vereceği karara odaklandığını kaydetti.

MICHY BATSHUAYI'DEN UCUZ

Piyasa değeri 17 milyon euro civarında olan Nijeryalı futbolcunun kiralanması için görüşmeler yapan Beşiktaş'ın, önerdiği rakam konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak Onuachu'nun maaş maliyeti Batshuayi'nin oldukça altında. Beşiktaş geçen sezon Batshuayi'ye 3 milyon euro'dan fazla ödedi. Bu rakam Onuachu'nun Genk'ten kazancının iki katından fazla.

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