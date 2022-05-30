Kilolara dikkat

Sezonun son maçı sonrası tatile çıkan Beşiktaşlı oyuncular sezonun yorgunluğunu atıyor. Kimisi ülkesine kimisi deniz kenarına giden siyah beyazlılar, tatil fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor.
Sezonun son maçı sonrası tatile çıkan Beşiktaşlı oyuncular sezonun yorgunluğunu atıyor. Kimisi ülkesine kimisi deniz kenarına giden siyah beyazlılar, tatil fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Valerien İsmael, tatil öncesi oyunculara kilolarına dikkat etmesi ikazında bulunurken, futbolcuların buna uyup uymayacağı kamp dönemi belli olacak.