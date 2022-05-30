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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Cenk Tosun olmuştu. Everton'dan ayrılan milli futbolcuda maaş krizi yaşanmıştı. Cenk, Beşiktaş'ın teklifini düşük bulmuştu. Yıldız futbolcu maaş konusuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:15
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Beşiktaş , Cenk Tosun ile yeniden masada... Michy Batshuayi ile yollarını ayıran ve kadrosunu bir yabancı bir de yerli forvet ile takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, bir süre önce eski golcüsü Cenk Tosun ile transfer görüşmelerine başlamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Everton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Cenk, Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmede yıllık ücreti için kapıyı 3 milyon Euro'dan açınca taraflar arasındaki görüşmeler kısa süre içinde olumsuz bir şekilde sona ermişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

ÇEBİ'DEN CENK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Çebi açıklamasında, "Cenk Tosun bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda ciddi bir fark var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Sevmek ayrı, gerçekler ayrı. İster miyim, Beşiktaş'ın şartlarında evet.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Vida'dan faydalandık ama bundan sonra ikiyse bir olacak. Dediğim gibi gençlerle devam edeceğiz.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Tecrübeli bir santraforumuz olursa iyi olur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

CENK TOSUN'DAN GERİ ADIM GELDİ

Takvim'in haberine göre; kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Cenk'in beklediği düzeyde teklifler alamaması sonrası ise istediği yıllık 3 milyon Euro'luk ücrette geri adım attığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a haber yollayan Cenk'in ücretinde indirim yapmaya hazır olduğunu Siyah-Beyazlı yönetime ilettiği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Cenk'in ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar indirmeye sıcak baktığı, Beşiktaş yönetiminin ise oyuncuya ilk yaptığı teklif olan 1.5 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ve 31 yaşındaki golcünün bu rakamı kabul etmesi halinde imzaların atılabileceği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta yeniden forma giymeye istekli olan Cenk ile yönetim arasındaki pazarlıkların olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

EVERTON'A VEDA ETTİ

Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımı Everton'daki 4,5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda milli futbolcu, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton'ın her zaman kalbimde bir yeri olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

30 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi.

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