BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Beşiktaş , Cenk Tosun ile yeniden masada... Michy Batshuayi ile yollarını ayıran ve kadrosunu bir yabancı bir de yerli forvet ile takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, bir süre önce eski golcüsü Cenk Tosun ile transfer görüşmelerine başlamıştı.
Beşiktaş , Cenk Tosun ile yeniden masada... Michy Batshuayi ile yollarını ayıran ve kadrosunu bir yabancı bir de yerli forvet ile takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, bir süre önce eski golcüsü Cenk Tosun ile transfer görüşmelerine başlamıştı.
Everton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Cenk, Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmede yıllık ücreti için kapıyı 3 milyon Euro'dan açınca taraflar arasındaki görüşmeler kısa süre içinde olumsuz bir şekilde sona ermişti.
ÇEBİ'DEN CENK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun ile ilgili açıklamada bulunmuştu.
Çebi açıklamasında, "Cenk Tosun bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda ciddi bir fark var.
Sevmek ayrı, gerçekler ayrı. İster miyim, Beşiktaş'ın şartlarında evet.
Vida'dan faydalandık ama bundan sonra ikiyse bir olacak. Dediğim gibi gençlerle devam edeceğiz.
Tecrübeli bir santraforumuz olursa iyi olur.
CENK TOSUN'DAN GERİ ADIM GELDİ
Takvim'in haberine göre; kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Cenk'in beklediği düzeyde teklifler alamaması sonrası ise istediği yıllık 3 milyon Euro'luk ücrette geri adım attığı öğrenildi.
Menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a haber yollayan Cenk'in ücretinde indirim yapmaya hazır olduğunu Siyah-Beyazlı yönetime ilettiği belirtiliyor.
Cenk'in ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar indirmeye sıcak baktığı, Beşiktaş yönetiminin ise oyuncuya ilk yaptığı teklif olan 1.5 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ve 31 yaşındaki golcünün bu rakamı kabul etmesi halinde imzaların atılabileceği ifade ediliyor.
Beşiktaş'ta yeniden forma giymeye istekli olan Cenk ile yönetim arasındaki pazarlıkların olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.
EVERTON'A VEDA ETTİ
Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımı Everton'daki 4,5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etti.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda milli futbolcu, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi.
Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim.
Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton'ın her zaman kalbimde bir yeri olacak.
Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım." ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
30 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi.
Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22,5 milyon avro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.