BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş...

Cenk'in ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar indirmeye sıcak baktığı, Beşiktaş yönetiminin ise oyuncuya ilk yaptığı teklif olan 1.5 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ve 31 yaşındaki golcünün bu rakamı kabul etmesi halinde imzaların atılabileceği ifade ediliyor.