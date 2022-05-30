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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen ve siyah-beyazlı takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Atiba Hutchinson'ın geleceği belirsizliğini korurken yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:49
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Kara Kartal, yeni hocası Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Bu arada takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile takım kaptanı Oğuzhan Özyakup takıma veda etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira da menajerinin kulüp aradığını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Siyah-beyazlı takımın yollarını ayıracağı Atiba Hutchinson'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Valerien Ismael'in veto ettiği Kanadalı futbolcu, bir sezon daha oynayıp bırakmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Siyah-beyazlı yönetim de tecrübeli oyuncunun kalmasından yana...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Ancak Fransız teknik adamın tavrı durumu zora sokuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Atiba için Ismael'le bir sezon daha kalması için konuşacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

ATIBA HUTCHINSON KİMDİR?

8 Şubat 1983 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine York Region Shooters'ta başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

2003'te Östers IF'in yolunu tuttu. 2005'in Ocak ayında Helsinborg'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

2010 yılında Kopenhag'dan PSV Eindhoven'a geçti. 2013 senesinde ise Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

O tarihten bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Kanadalı oyuncu, çıktığı 325 karşılaşmada 26 gole imzasını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Atiba, Beşiktaş formasıyla 37 kez de asist yaptı.

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