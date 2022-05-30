BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson için yönetim devrede! Valerien Ismael...

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.
Kara Kartal, yeni hocası Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapacak.
Bu arada takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile takım kaptanı Oğuzhan Özyakup takıma veda etmişti.
Brezilyalı yıldız Alex Teixeira da menajerinin kulüp aradığını açıklamıştı.
Siyah-beyazlı takımın yollarını ayıracağı Atiba Hutchinson'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.
Valerien Ismael'in veto ettiği Kanadalı futbolcu, bir sezon daha oynayıp bırakmak istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim de tecrübeli oyuncunun kalmasından yana...
Ancak Fransız teknik adamın tavrı durumu zora sokuyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Atiba için Ismael'le bir sezon daha kalması için konuşacağı belirtildi.
ATIBA HUTCHINSON KİMDİR?
8 Şubat 1983 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine York Region Shooters'ta başladı.
2003'te Östers IF'in yolunu tuttu. 2005'in Ocak ayında Helsinborg'a transfer oldu.
2010 yılında Kopenhag'dan PSV Eindhoven'a geçti. 2013 senesinde ise Beşiktaş'a transfer oldu.
O tarihten bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Kanadalı oyuncu, çıktığı 325 karşılaşmada 26 gole imzasını attı.
Atiba, Beşiktaş formasıyla 37 kez de asist yaptı.