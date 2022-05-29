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Ya Caicedo ya Buksa

Siyah-beyazlı yönetim, CSKA Sofya'nın 24 yaşındaki golcüsü Jordy Caicedo ile New England’ın 25 yaşındaki santrforu Adam Buksa için resmi teklifini yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Ya Caicedo ya Buksa

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Santrfor transferi yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Jordy Caicedo ve Adam Buksa'ya resmi teklif yaptı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda zirve mücadelesi verecek bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlıların önceliklerinden biri forvet transferi. Geçen sezon kiraladığı Michy Batshuayi'den istediği katkıyı alamayan Kartal, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren ve adı sık sık Sörloth ile de anılan Beşiktaş, aradığı golcüleri buldu.

CAİCEDO'YA 3.5 MİLYON EURO
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Jordy Caicedo ve Adam Buksa için oyuncuların kulüpleriyle temasa geçti. Siyah-beyazlı yöneticiler, Caicedo ve Buksa transferleri için CSKA Sofya ve New England'a resmi tekliflerini yaptı yaptı. Yönetim, 24 yaşındaki golcü Jordy Caicedo transferi için CSKA Sofya'ya 3.5 milyon Euro teklif etti. Ekvadorlu futbolcuya ise 4 yıllık sözleşme ve 1 milyon euro maaş önerildi.

BUKSA İÇİN 4 MİLYON EURO
Sıyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Adam Buksa içinse New England'a 4 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Polonyalı futbolcuya ise 4 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro maaş teklif edildi. Valerien Ismael'in her iki oyuncuya da onay verdiği Beşiktaş'ın iki oyuncudan birini kadroya katacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, iki kulüpten hangisi tekliflere erken dönüş yaparsa ona göre hareket edeceği belirtildi.

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