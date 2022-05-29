Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi

Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. Çebi, 2 bin 777, Fuat Çimen de bin 190 oy aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 22:01 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 22:40
Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda 20 sandık sonucunda 4 bin 423 oy kullanılırken, bunların 3 bin 965'i geçerli oldu. Ahmet Nur Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen bin 190 oy aldı. 397 boş oy kullanılırken, 59 oy ise geçersiz sayıldı

ÇEBİ'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Beşiktaş'ta ikinci kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kongre üyelerine teşekkür etti.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Nur Çebi, "Bugün yorucu ama çok keyifli bir gün oldu. Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, Beşiktaş'a hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Bir önceki dönemde listesinde yer alan eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Çebi, "Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Beşiktaş'a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar, hata yapanlar olabilir ama bütün camia bilmeli ki aday olan herkesin her şeyi Beşiktaş için yaptığını iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Çebi şunları kaydetti:

"Seçim sonuçları kazanan için de kaybeden için de bir değerlendirme gerektirir. Herkes gibi ben de değerlendirip sonuç çıkarmaya çalışacağım. Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş'a hizmet edecek çok kişi olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'a hizmet edecek kişiler aday olmalı. 17-18 bin oy kullanabilecek arkadaşımızın sadece 4-5 bin tanesi buradaydı, diğerleri neredeydi? Artık birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreçte gelen gelemeyen arkadaşlarımızın kenetlenmeye ve bizlerle beraber olmaya davet ediyorum. Bundan sonra birbirimize destek olalım. Bundan sonra kartalın en yüksek noktada uçması için birlik olalım. Bu bir birlik çağrısıdır."

ÇİMEN'DEN BÜYÜK JEST!

Beşiktaş Başkanı Adayı Fuat Çimen, oy sayımında son yaklaşırken büyük bir jest yaptı. Çimen, ekibiyle birlikte başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanına giderek tebrik etti. İki başkan adayının görüntüsü büyük alkış aldı.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN YÖNETİM KURULU

Emre kocadağ

Serhan Çetinsaya

Engin Baltacı

Umut Tahir Güneş

Celal Aral

Murat kılıç

M.Mutlu Şenferah

Ali Bayrak

Yedekler

B.Cenk Sürmen

İ.kemal dillioğlu

Umut Şenol

Seyit Ateş

Melih Arslan

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