BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Daha sonra Galatasaray'ın altyapısına geçen Ozan, 2019'un ocak ayında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu.

Burada yarım sezon forma giyen Ozan, bu kez 15 milyon euro karşılığında bir başka Alman ekibi Schalke 04'ün yolunu tuttu.