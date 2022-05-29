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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Beşiktaş'ta, yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kara Kartal'ın listesinde yer alan milli futbolcudan ise kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 08:08
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde hazırlıklarına devam eden Kara Kartal'ın listesinde birçok isim yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Beşiktaş'ın istediği oyunculardan biri de milli futbolcu Ozan Kabak'tı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Ancak genç stoperden siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

İşte o gelişmenin detayları...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Sabah'ta yer alan habere göre Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04 Ozan'la ilgili flaş bir karar verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Alman temsilcisi iki senedir kiralık yolladığı Ozan Kabak'ı takımda tutma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

22 yaşındaki milli stoper, iki yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde forma giyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

OZAN MUHAMMED KABAK KİMDİR?

25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Ozan Kabak, futbola Silivrispor altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Daha sonra Galatasaray'ın altyapısına geçen Ozan, 2019'un ocak ayında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Burada yarım sezon forma giyen Ozan, bu kez 15 milyon euro karşılığında bir başka Alman ekibi Schalke 04'ün yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

22 yaşındaki genç stoper sırasıyla Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak forma giydikten sonra Schalke'ye geri döndü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Ozan Kabak, bu sezon toplam 23 maçta forma giyerken, gol veya asist katkısı yapamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.

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