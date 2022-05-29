BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a milli yıldızdan kötü haber! Kulübü bırakmayacak

Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde hazırlıklarına devam eden Kara Kartal'ın listesinde birçok isim yer alıyor.
Beşiktaş'ın istediği oyunculardan biri de milli futbolcu Ozan Kabak'tı.
Ancak genç stoperden siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi.
İşte o gelişmenin detayları...
Sabah'ta yer alan habere göre Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04 Ozan'la ilgili flaş bir karar verdi.
Alman temsilcisi iki senedir kiralık yolladığı Ozan Kabak'ı takımda tutma kararı aldı.
22 yaşındaki milli stoper, iki yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde forma giyecek.
OZAN MUHAMMED KABAK KİMDİR?
25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Ozan Kabak, futbola Silivrispor altyapısında başladı.
Daha sonra Galatasaray'ın altyapısına geçen Ozan, 2019'un ocak ayında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu.
Burada yarım sezon forma giyen Ozan, bu kez 15 milyon euro karşılığında bir başka Alman ekibi Schalke 04'ün yolunu tuttu.
22 yaşındaki genç stoper sırasıyla Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak forma giydikten sonra Schalke'ye geri döndü.
Ozan Kabak, bu sezon toplam 23 maçta forma giyerken, gol veya asist katkısı yapamadı.
Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.