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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den seçim sözleri! "Bu böyle olmuyor"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, "18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3'te 1'nin gelmesi az. Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız. Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 17:21
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den seçim sözleri! "Bu böyle olmuyor"

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçilim Genel Kurulu, Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor. 4 No'lu sandıkta oyunu kullanan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının Beşiktaş için hayırlı olması temennisinde bulunan Ahmet Nur Çebi, "Bir seçim yapıldı. Sonuçlar inşallah Beşiktaş'ımız için en güzel şekilde tecelli eder. Göreve gelene başarı diliyoruz. Her zaman için ben varsam buradayım, yoksa diğer adayın yanında olacağım. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Seçim hayırlı olsun. Beşiktaşımız için güzel olsun" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELİP OY KULLANMAYANLAR EN ÇOK KONUŞANLAR OLACAK"
Katılımın az olmasına dikkat çeken Çebi, "Az. Ben şu an onu söylemek istemiyorum ama 18 bin kişinin oy kullanacağı yerde 3'te 1'nin gelmesi az. Beşiktaş'a sahip çıkacaksak hepimiz burada olacağız. Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Beşiktaş artık bundan sonrakilerde tekrar bir gözden geçirip, hem aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım, hem de kongre üyesi dostlarımın, kardeşlerimin buraya gelip oylarını kullanması lazım. Bu böyle olmuyor. Korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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