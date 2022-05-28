Yusuf Sarı’ya yakın takip

Gelecek sezon ligde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Devre arasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdiği Yusuf Sarı'nın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Beşiktaş, genç futbolcuyu renklerine katarak, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.
Geleceksezon ligde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Devre arasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdiği Yusuf Sarı'nın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Beşiktaş, genç futbolcuyu renklerine katarak, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.