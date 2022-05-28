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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Siyah-beyazlıların, 2021 yılı itibarıyla toplam borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğunu duyuruldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:23 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:30
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına seçilen Uluç Gürkan, "Kongremizin geçmişte olduğu gibi hem spor camiasına hem de demokrasi geleneklerine uygun, Beşiktaş'a yaraşır şekilde geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TOPLAM BORCU AÇIKLANDI

Bu arada siyah-beyazlı kulübün toplam borcu da açıklandı. Buna göre Beşiktaş'ın 2021 yılı itibarıyla borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL...

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