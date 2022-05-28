Menajerlerden Ciğerci teklifi

Tolga Ciğerci kendisine takım arıyor. Oyuncunun menajeri Beşiktaş'ın orta sahasında yaşanan boşalma ve yeni statü nedeni ile tecrübeli yerli oyuncu sıkıntısından bahsederek, Tolga'nın çok önemli bir alternatif olacağını ifade etti.
Tolga Ciğerci kendisine takım arıyor. Oyuncunun menajeri Beşiktaş'ın orta sahasında yaşanan boşalma ve yeni statü nedeni ile tecrübeli yerli oyuncu sıkıntısından bahsederek, Tolga'nın çok önemli bir alternatif olacağını ifade etti. Tolga'nın 6/8 numarayı beraber oynayacak ideal rotasyon oyuncusu olması büyük avantaj olarak gösteriliyor.