Beşiktaş'lakiralık sözleşmesi sona eren Can Bozdoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'un da listesinde olan yıldız futbolcu için Schalke 04 ile pazarlıklar sürüyor. Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Can Bozdoğan, Alman kulübünden kolaylık istedi. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Can, Alman kulübünden kolaylık istedi. Beşiktaş transferi 1 milyon euro'ya bitirmek isterken, Alman ekibi ise 1.5 milyon euro'da ısrarcı.