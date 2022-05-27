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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Beşiktaş yönetimi, kiralık gittiği Norwich City’den ayrılan ve Schalke 04’e dönen Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibi Schalke'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği 22 yaşındaki stoper için şartları zorluyor. İşte yaşanan son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

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Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir stoper alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Siyah-beyazlılar, stoper takviyesi için birçok ismi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Bu isimlerden biri de milli futbolcu Ozan Kabak olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Beşiktaş yönetimi, genç savunmacı için ısrarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Sezon başında Norwich City'ye giden ancak kötü bir sezon sonrası Schalke 04'e geri dönen Ozan için tüm şartların zorlanması kararı alındı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Alman basınına göre, Ozan Kabak için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Alman ekibine transfer olduktan sonra önce Liverpool daha sonra da Norwich City'e kiralanan milli futbolcu yine başka bir takıma gidecek gibi duruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Haberlerin devamında, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu için çok ilgili olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Schalke 04'ün de Ozan Kabak için gelecek her teklifi değerlendirmeye almaya açık olduğu vurgulandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

OZAN KABAK KİMDİR?

25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ozan Kabak, futbola Silivrispor altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Daha sonra Galatasaray'ın altyapısına geçen Ozan, 2019'un ocak ayında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Burada yarım sezon forma giyen Ozan, bu kez 15 milyon euro karşılığında bir başka Alman ekibi Schalke 04'ün yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

22 yaşındaki genç stoper sırasıyla Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak forma giydikten sonra Schalke'ye geri döndü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Ozan Kabak, bu sezon toplam 23 maçta forma giyerken, gol veya asist katkısı yapamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.

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