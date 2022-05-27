BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Ozan Kabak ısrarı!

Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir stoper alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalara başladı.
Siyah-beyazlılar, stoper takviyesi için birçok ismi gündemine aldı.
Bu isimlerden biri de milli futbolcu Ozan Kabak olmuştu.
Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir stoper alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalara başladı.
Siyah-beyazlılar, stoper takviyesi için birçok ismi gündemine aldı.
Bu isimlerden biri de milli futbolcu Ozan Kabak olmuştu.
Beşiktaş yönetimi, genç savunmacı için ısrarını sürdürüyor.
Sezon başında Norwich City'ye giden ancak kötü bir sezon sonrası Schalke 04'e geri dönen Ozan için tüm şartların zorlanması kararı alındı.
Alman basınına göre, Ozan Kabak için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek.
Alman ekibine transfer olduktan sonra önce Liverpool daha sonra da Norwich City'e kiralanan milli futbolcu yine başka bir takıma gidecek gibi duruyor.
Haberlerin devamında, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu için çok ilgili olduğu belirtildi.
Schalke 04'ün de Ozan Kabak için gelecek her teklifi değerlendirmeye almaya açık olduğu vurgulandı.
OZAN KABAK KİMDİR?
25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ozan Kabak, futbola Silivrispor altyapısında başladı.
Daha sonra Galatasaray'ın altyapısına geçen Ozan, 2019'un ocak ayında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu.
Burada yarım sezon forma giyen Ozan, bu kez 15 milyon euro karşılığında bir başka Alman ekibi Schalke 04'ün yolunu tuttu.
22 yaşındaki genç stoper sırasıyla Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak forma giydikten sonra Schalke'ye geri döndü.
Ozan Kabak, bu sezon toplam 23 maçta forma giyerken, gol veya asist katkısı yapamadı.
Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.