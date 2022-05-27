BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte forvet harekatı! Jordy Caicedo ve Adam Buksa...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem forvet takviyesi... Kadrosuna kaliteli isimleri katmak isteyen Kartal, iki golcünün peşine düştü.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'da forma giyen 24 yaşındaki santraforu Jordy Caicedo ve MLS Ligi'nde oynayan Polonyalı Adam Buksa için temasa geçti. Siyah-beyazlılar, iki yıldız için kulüplerine resmi teklifte bulundu.

CAICEDO'YA 3.5 MİLYON EURO

Caicedo için CSKA Sofya'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli öneren Kartal, oyuncuya ise seneliği 1 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklif etti.

BUKSA'YA 4 MİLYON EURO

Beşiktaş Adam Buksa için ise New England'a 4 milyon bonservis bedeli teklif etti. Polonyalı golcüye ise seneliği 1.5 milyon eurodan yine 4 yıllık kontrat önerildi.

CAICEDO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı ile en formda dönemini yaşadı. 1.87 boyundaki Ekvadorlu forvet, orta sahanın sol kanadında da görev yapıyor.

BUKSA'NIN PERFORMANSI

Adam Buksa bu sezon New England formasıyla toplam 13 maça çıkarken, 11 gol atıp 2 de asist yaptı.