BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor.
Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda transfer operasyonlarına start verildi.
Takımdaki kiralık isimlerin durumları da yavaş yavaş netleşiyor...
Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren Can Bozdoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Trabzonspor'un da listesinde olan yıldız futbolcu için Schalke 04 ile pazarlıklar sürüyor.
Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Can Bozdoğan, Alman kulübünden kolaylık talep etti.
Can Bozdoğan'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini bildirdiği ifade ediliyor.
Beşiktaş transferi 1 milyon euro'ya bitirmek isterken, Alman ekibi ise 1.5 milyon euro'da ısrarcı.
CAN BOZDOĞAN KİMDİR?
5 Nisan 2001 tarihinde Köln'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Köln altyapısında başladı.
2019'da Schalke 04 altyapısına transfer oldu. 2020'de A takıma yükseldi.
Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmada görev alan Can Bozdoğan, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Schalke 04'le olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...
1.74 boyundaki Can Bozdoğan, orta sahada görev yapıyor.