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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, takımdaki kiralık oyuncuların geleceği de netleşiyor. Valerien Ismael'in kalmasını istediği Can Bozdoğan'da ise pazarlıklar kızıştı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 09:33
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Siyah-beyazlılarda transfer operasyonlarına start verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Takımdaki kiralık isimlerin durumları da yavaş yavaş netleşiyor...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren Can Bozdoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Trabzonspor'un da listesinde olan yıldız futbolcu için Schalke 04 ile pazarlıklar sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Can Bozdoğan, Alman kulübünden kolaylık talep etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Can Bozdoğan'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini bildirdiği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Beşiktaş transferi 1 milyon euro'ya bitirmek isterken, Alman ekibi ise 1.5 milyon euro'da ısrarcı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

CAN BOZDOĞAN KİMDİR?

5 Nisan 2001 tarihinde Köln'de dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Profesyonel futbol kariyerine Köln altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

2019'da Schalke 04 altyapısına transfer oldu. 2020'de A takıma yükseldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'la Schalke'nin Can Bozdoğan pazarlığı sürüyor!

Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmada görev alan Can Bozdoğan, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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