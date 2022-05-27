BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan transfer atağı! Dzyuba, Paul Onuachu, Kazımcan Karataş...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde başladığı 2021-2022 sezonunu beklentilerin altında tamamladı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Kenan Karaman gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Dortmund, Ajax ve Sporting'in olduğu grupta puan alamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Alınan olumsuz sonuçların ardından camiada adeta çatlaklar meydana geldi. Bir önceki sezon takımını şampiyon yapan Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi sezonun büyük bölümünde genç takım antrenörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Bu süre zarfında da Beşiktaş istenilen sonuçları alamadı.

Önder Karaveli ile ilerleyen süreçte Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesinde genç hocayı takımın başına getirdi. Ortaya çıkan oyun ve saha kenarındaki enerjisi taraftarı mutlu eden Valerien Ismael çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Valerien Ismael bu süreçte takımın eksiklerini analiz ederek transfer raporunu Ahmet Nur Çebi'ye sundu. Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER LİSTESİ VE DETAYLARI...

DYZUBA

Gelecek sezon forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Batshuayi'nin yerine Zenit'in yıldızı Artem Dzyuba gündeme geldi. Yıldız forvet ile Fenerbahçe de ilgileniyor.

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PAUL ONUACHU

Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha girdi. Siyah-beyazlıların, 2.01'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı Paul Onuachu için teklif yaptığı ortaya çıktı.

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KAZIMCAN KARATAŞ

Beşiktaş'ın sol bek bölgesi için düşündüğü isimlerden biri olan Kazımcan Karataş'ın küme düşen Altay'dan ayrılması beklenirken, Belçika ekiplerinin bu oyuncunun peşine düştüğü ifade ediliyor.

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DJURIC

Beşiktaş'ın santrfor adaylarından Salernitana'da top koşturan Milan Djuric için Fiorentina da devrede girdigi iddia edildi.

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