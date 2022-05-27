BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Valentin Rosier ile rekabet oluşturacak alternatif oyuncu arayışında olan Beşiktaş, bu doğrultuda Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı gündeminde tutuyordu.

Ancak önerilen 10 milyon TL bonservis bedeline karşılık 25 milyon TL cevabı alan yönetim, geri adım atmak zorunda kaldı.