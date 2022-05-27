Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, Fransız teknik direktör Valerien Ismael sağ bek takviyesi istemişti. Kartal'da gündeme gelen Mustafa Eskihellaç'ta flaş bir gelişme yaşandı. Ismael de yeni yol haritasını çizdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 09:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezona Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael yönetiminde hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Siyah-beyazlılarda, transfer operasyonları da sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Kartal'ın takviye istediği mevkilerden biri de sağ bekti ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Valentin Rosier ile rekabet oluşturacak alternatif oyuncu arayışında olan Beşiktaş, bu doğrultuda Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı gündeminde tutuyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Ancak önerilen 10 milyon TL bonservis bedeline karşılık 25 milyon TL cevabı alan yönetim, geri adım atmak zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Önceliğini santrfora veren ve iyi bir golcü için belirlenen ekonomik kriterlerin üzerine çıkmayı göze alan Kartal, sağ bekte çözümü takım içinden buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Teknik direktör Valerien Ismael, sağ kanat bek olarak gösterdiği performanstan memnun kaldığı Kenan Karaman'ı bu bölgeye çekme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Süper Lig'in son üç haftasının ikisinde Rosier'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, sezon boyunca hücumda veremediği katkıyı, oyunun savunma yönünde fazlasıyla sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, sağ bek transferini gündeminden çıkardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Almanya doğumlu olan Kenan Karaman, kariyerine Stuttgarters Kickers altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Hoffenheim, Hannover ve Düsseldorf formaları giyen milli futbolcu, 2021 yazında Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Bu sezon 33 maçta görev alan Kenan Karaman, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

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