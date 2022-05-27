BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş sağ bek kararı! Kenan Karaman...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezona Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael yönetiminde hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezona Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael yönetiminde hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılarda, transfer operasyonları da sürüyor.
Kartal'ın takviye istediği mevkilerden biri de sağ bekti ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Valentin Rosier ile rekabet oluşturacak alternatif oyuncu arayışında olan Beşiktaş, bu doğrultuda Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı gündeminde tutuyordu.
Ancak önerilen 10 milyon TL bonservis bedeline karşılık 25 milyon TL cevabı alan yönetim, geri adım atmak zorunda kaldı.
Önceliğini santrfora veren ve iyi bir golcü için belirlenen ekonomik kriterlerin üzerine çıkmayı göze alan Kartal, sağ bekte çözümü takım içinden buldu.
Teknik direktör Valerien Ismael, sağ kanat bek olarak gösterdiği performanstan memnun kaldığı Kenan Karaman'ı bu bölgeye çekme kararı aldı.
Süper Lig'in son üç haftasının ikisinde Rosier'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, sezon boyunca hücumda veremediği katkıyı, oyunun savunma yönünde fazlasıyla sağlamıştı.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, sağ bek transferini gündeminden çıkardı.
Almanya doğumlu olan Kenan Karaman, kariyerine Stuttgarters Kickers altyapısında başladı.
Hoffenheim, Hannover ve Düsseldorf formaları giyen milli futbolcu, 2021 yazında Beşiktaş'a transfer oldu.
Bu sezon 33 maçta görev alan Kenan Karaman, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
A Milli Takım'ın formasını da giyen Karaman, çıktığı 31 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Kenan Karaman'ın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.
28 yaşındaki Kenan Karaman 1.89 boyunda...