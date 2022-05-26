Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Portekiz medyasında yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Andre Franco için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor.
Portekiz medyasında yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Andre Franco için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor.
"Fenerbahçe ve Beşiktaş, Andre Franco'nun transferinde karşı karşıya geldi" ifadesini kullanan O Jogo gazetesi, "Beşiktaş'ın ilgisi son dönemde ortaya çıktı ve oyuncunun menajeri aracılığıyla bazı temaslar yapıldı.
10 MİLYON EURO!
Haberde, Estoril'in Andre Franco'nun bu ay sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattığı ve sözleşmeye 10 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduğu belirtildi.