Haberler Beşiktaş Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

TRANSFER HABERLERİ: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları şimdiden başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyebilmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ezeli rakipler transferde Andre Franco ve Masouras için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Portekiz medyasında yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Andre Franco için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

"Fenerbahçe ve Beşiktaş, Andre Franco'nun transferinde karşı karşıya geldi" ifadesini kullanan O Jogo gazetesi, "Beşiktaş'ın ilgisi son dönemde ortaya çıktı ve oyuncunun menajeri aracılığıyla bazı temaslar yapıldı.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

10 MİLYON EURO!

Haberde, Estoril'in Andre Franco'nun bu ay sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattığı ve sözleşmeye 10 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduğu belirtildi.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Andre Franco orta alanın ortasında, 10 numara pozisyonunda ve iki kanatta görev yapabiliyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

15 GOLE KATKIDA BULUNDU

Portekizli yıldız Andre Franco bu sezon Estoril formasıyla 37 maçta 11 gol atarken 4 de asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Yunan medyası ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Olympiakos'un Yunan yıldızı Georgios Masouras'u transfer etmek istediğini yazdı.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Ancak Beşiktaş henüz resmi bir teklif sunmadı" yorumunu yaptı. O Jogo gazetesi, 24 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddiayı da gündeme getirdi.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

FENER TRANSFERDE ISRARCI

Fenerbahçe ile Trabzon'un Masouras ile temaslarını sürdürdüğünü belirtti.


Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Yunan kulübünün Masouras için 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Trabzon, Nwakaeme'nin ayrılık ihtimaline karşı Masouras ile görüşmelerini sürdürüyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

ANDRE FRANCO KİMDİR?

Tam bir yıldız fabrikası olan Sporting Lizbon'un altyapısında yetişen Portekizli futbolcu 2019 yılından bu yana Estoril'in A takımında görev yapıyor.

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Andre Franco'nun güncel piyasa değerinin 3.5 milyon euro olduğu belirtiliyor

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

MASOURAS KİMDİR?

1 Ocak 1994'te Yunanistan'ın Kechrinia kentinde dünyaya gelen Georgios Masouras, sol kanat olarak oynuyor

Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Hücum bölgesinde sağ kanat ve forvet arkası olarak da oynayabilen Georgios Masouras kariyerini ülkesinin büyük takımlarından Olimpiakos'ta sürdürüyor.

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