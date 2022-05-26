Nur Çebi’nin yeni listesi

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni yönetim listesi netleşmeye başladı. Engin Baltacı, Serhan Çetinsaya ve Celal Aral'ın kesin olarak listede yer alması bekleniyor. Bu arada daha önce Serdal Adalı'nın listesine bulunan Ahmet Akçelik'in de listeye dahil edildiği ifade edildi.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni yönetim listesi netleşmeye başladı. Engin Baltacı, Serhan Çetinsaya ve Celal Aral'ın kesin olarak listede yer alması bekleniyor. Bu arada daha önce Serdal Adalı'nın listesine bulunan Ahmet Akçelik'in de listeye dahil edildiği ifade edildi.