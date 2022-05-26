Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, önceliği forvet hattına verdi. Siyah-beyazlılar, Alexander Sörloth'un yüksek maliyeti nedeniyle rotayı Adam Buksa'ya çevirdi. ABD'nin New England kulübünden ayrılarak Avrupa'ya dönme isteğinde olan 25 yaşındaki Polonyalı oyuncu için siyah-beyazlı kulüp ilk olarak 3 milyon dolar önerisinde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Yeni sezona hücum bölgesinde değişikliklerle girecek olan Beşiktaş, Alexander Sörloth'un yüksek maliyet engelini henüz aşamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Siyahbeyazlı yönetim listede yer alan bir diğer santrfor Adam Buksa için görüşmeleri hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Alexander Sörloth'un menajeriyle yapılan görüşmede iki taraf arasında 1 milyon euro yıllık ücret farkı oluşmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Ayrıca Leipzig'in 10 milyon euro bonservis altına düşmeme isteği sonrası bu transfer için umudu azalan yönetim, Adam Buksa'ya odaklandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

PAZARLIKLAR KIZIŞTI

ABD'nin New England kulübünden ayrılarak Avrupa'ya dönme isteğinde olan 25 yaşındaki Polonyalı oyuncu için siyah-beyazlı kulüp ilk olarak 3 milyon dolar önerisinde bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Bu teklif karşısında 5 milyon dolar isteyen N. England pazarlıklar sonrası isteğini 4 milyon dolara kadar düşürdü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Beşiktaş yönetimi deneyimli isim için 3 milyon dolara ek olarak 500 bin euro da bonus maddesi ekleyerek orta yolu bulmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Yıldız oyuncuya da senelik 2 milyon euro ödenecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Beşiktaş'ın listesindeki Buksa, 2020'de transfer olduğu New England Revolution'da 73 resmi maçta oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

5 gol atan Polonyalı, 7 de asist yaptı ve toplam 42 gole direkt katkı sağlamış oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

BUKSA KİMDİR?

1,93 boyunda, 25 yaşında ve sol ayaklı Buksa santrforun yanısıra iki kanatta da görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Polonyalı oyuncu New England'a 2019 yılında 4,2 milyon euro bonservis bedeli ile Pogon Szczecin takımından geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Uzun, ince fiziğine rağmen çok hızlı ve dengeli bir oyuncu olan Buksa kafa golleriyle de ön plana çıkıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Top saklama ve duvar olma özelliği de santrfor olarak değerini artırıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Adam Buksa'nın kardeşi Aleksander Buksa da henüz 19 yaşında ve Wisla Krakow'dan Genoa'ya transfer oldu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç transferde ısrarcı! Fenerbahçe Alexander Sörloth'a yakın
Derya Tuna ve Safiye Soyman'ın “İhanette suçlu kadınlar” sözleri Cem Belevi'nin ihanetine maruz kalan İrem Dericiyi fena kızdırdı
Djaniny görüşme odasına! Yeni sözleşme...
Transferde büyük bomba! Gustavo'nun yerine geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde Batshuayi sürprizi! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim veda etti
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
💥Çılgın sayısal sonuçları belli oldu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus sonrası imza şov! Dünya yıldızı golcü geliyor Jesus sonrası imza şov! Dünya yıldızı golcü geliyor 00:42
Jesus startı verdi! listesinde 5 yıldız var! Jesus startı verdi! listesinde 5 yıldız var! 00:42
Transferde Batshuayi sürprizi! İşte yeni takımı Transferde Batshuayi sürprizi! İşte yeni takımı 00:42
Avantaj Bandırma'yı deviren Eyüpspor'da! Avantaj Bandırma'yı deviren Eyüpspor'da! 00:42
Mesut'un menajerinden flaş açıklama! Mesut'un menajerinden flaş açıklama! 00:41
F.Bahçeli yıldız takımdan ayrıldığını açıkladı! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrıldığını açıkladı! 00:41
Daha Eski
İtalyanlar duyurdu! Flaş Tudor iddiası İtalyanlar duyurdu! Flaş Tudor iddiası 00:41
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim veda etti Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim veda etti 00:40
Başkan Erdoğan Anadolu Efes takımını kabul etti Başkan Erdoğan Anadolu Efes takımını kabul etti 00:40
İstanbulspor final kapısını araladı! İstanbulspor final kapısını araladı! 00:40
Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması! Ağaoğlu'dan yabancı sınırlaması açıklaması! 00:40
Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler Galatasaray'da büyük sorun! Kulübe ihtar çektiler 00:40