BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Favori Adam Buksa!

Yeni sezona hücum bölgesinde değişikliklerle girecek olan Beşiktaş, Alexander Sörloth'un yüksek maliyet engelini henüz aşamadı.
Yeni sezona hücum bölgesinde değişikliklerle girecek olan Beşiktaş, Alexander Sörloth'un yüksek maliyet engelini henüz aşamadı.
Siyahbeyazlı yönetim listede yer alan bir diğer santrfor Adam Buksa için görüşmeleri hızlandırdı.
Alexander Sörloth'un menajeriyle yapılan görüşmede iki taraf arasında 1 milyon euro yıllık ücret farkı oluşmuştu.
Ayrıca Leipzig'in 10 milyon euro bonservis altına düşmeme isteği sonrası bu transfer için umudu azalan yönetim, Adam Buksa'ya odaklandı.
PAZARLIKLAR KIZIŞTI
ABD'nin New England kulübünden ayrılarak Avrupa'ya dönme isteğinde olan 25 yaşındaki Polonyalı oyuncu için siyah-beyazlı kulüp ilk olarak 3 milyon dolar önerisinde bulundu.
Bu teklif karşısında 5 milyon dolar isteyen N. England pazarlıklar sonrası isteğini 4 milyon dolara kadar düşürdü.
Beşiktaş yönetimi deneyimli isim için 3 milyon dolara ek olarak 500 bin euro da bonus maddesi ekleyerek orta yolu bulmak istiyor.
Yıldız oyuncuya da senelik 2 milyon euro ödenecek.
Beşiktaş'ın listesindeki Buksa, 2020'de transfer olduğu New England Revolution'da 73 resmi maçta oynadı.
5 gol atan Polonyalı, 7 de asist yaptı ve toplam 42 gole direkt katkı sağlamış oldu.
BUKSA KİMDİR?
1,93 boyunda, 25 yaşında ve sol ayaklı Buksa santrforun yanısıra iki kanatta da görev yapabiliyor.
Polonyalı oyuncu New England'a 2019 yılında 4,2 milyon euro bonservis bedeli ile Pogon Szczecin takımından geldi.
Uzun, ince fiziğine rağmen çok hızlı ve dengeli bir oyuncu olan Buksa kafa golleriyle de ön plana çıkıyor.
Top saklama ve duvar olma özelliği de santrfor olarak değerini artırıyor.
Adam Buksa'nın kardeşi Aleksander Buksa da henüz 19 yaşında ve Wisla Krakow'dan Genoa'ya transfer oldu.