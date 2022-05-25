BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

Teknik direktör Valerien Ismael 'in takviye istediği bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Meksika 'ya dikti.

Şili basınında yer alan Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Meksika ekibi America formasını giyen Diego Valdes 'in Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde olduğunu iddia etmişti.

3 GOL, 11 ASİST!



Beşiktaş'ın henüz Valdes konusunda resmi girişimlere başlamadığını, buna karşın yıldız futbolcunun eğer teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı.



