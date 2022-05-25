Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Valerien Ismael ile yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından olmak istiyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Şilili yıldız Diego Valdez oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

Teknik direktör Valerien Ismael'in takviye istediği bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Meksika'ya dikti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

Şili basınında yer alan Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Meksika ekibi America formasını giyen Diego Valdes'in Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde olduğunu iddia etmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

3 GOL, 11 ASİST!

Beşiktaş'ın henüz Valdes konusunda resmi girişimlere başlamadığını, buna karşın yıldız futbolcunun eğer teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

10 numara pozisyonunun yanı sıra 8 numarada ve sağ kanatta da görev yapan 28 yaşındaki Diego Valdes bu sezon kulübüyle toplamda 37 karşılaşmada forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

Yıldız 13 gol atarken, 11 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt etki etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

Öte yandan Beşiktaş yönetimi bir yandan da yabancı kontenjanında boşluk açmak için çalışıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

TEIXEIRA PLANI
Teknik patron Ismael'in yeni sezon planlarında yer almayan Alex Teixeira'nın menajeriyle önümüzdeki hafta içinde masaya oturulacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

DIEGO VALDES NASIL BİR OYUNCU?

Diego Valdes birçok bölgede görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

Asıl mevkisi 10 numara olan Şilili futbolcu, 8 numara pozisyonunda ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

Brezilyalı futbolcunun ayrılığa sıcak bakmadığı, yönetimin ise alacaklarına karşılık sözleşme feshini gündeme getireceği belirlendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

DIEGO VALDES KİMDİR?

1,79 m boyunda olan futbolcu orta saha – on numara bölgesinde oynamaktadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Şilili 10 numara!

Diego Valdes, 30 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Santiago şehrinde doğdu..

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