BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'den Gedson Fernandes ile özel görüşme!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, lig sona erse de mesaisine ara vermiyor. Gelecek sezon direkt şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ın yeni yıldızlarından biri de Gedson Fernandes olacak. Fransız teknik adamın, sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncuyla bir görüşme yaptığı öğrenildi. İsmael'in, gelecek sezon merkez orta sahada Gedson'un olacağını oyuncuya ilettiğini belirterek, "Hazırlık dönemini iyi geçirmeni ve kendine çok iyi bakmanı istiyorum" dediği belirtildi. Orta sahadaki yaratıcılık rolünü 23 yaşındaki Portekizli yıldıza verecek olan İsmael'in, genç futbolcudan büyük beklentisi olduğu ifade edildi.



Beşiktaş'ın Benfica'dan aldığı Fernandes, yarım sezon kiralık olarak görev yaptığı Çaykur Rize formasıyla 11 maçta forma giyerken 3 gol attı, 3 de asist yaparak; 6 gole direkt olarak katkı sağladı.