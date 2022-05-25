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BEŞİKTAŞ HABERİ: Umtiti’de Pjanic taktiği

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Barcelona’nın Fransız stoperi Umtiti için Pjanic’teki gibi kiralama taktiği uygulayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Umtiti’de Pjanic taktiği

Stoper mevkiini güçlendirmek isteyen yönetim, daha önce de adı geçen Samuel Umtiti için bir kez daha Barcelona'nın kapısını çalacak. Piyasa değeri 2 milyon euro'ya kadar inen 28 yaşındaki Fransız stoper için Beşiktaş hayli istekli. Senelik ücretinin çok yüksel olmasına rağmen siyah- beyazlılar, Pjanic formülünü devreye sokmak istiyor. Umtiti'nin maaşını ödemek istemeyen Barcelona, maaşının bir kısmını farklı bir kulübün ödemesi şartıyla oyuncunun son senesini bu şekilde geçirmesine sıcak bakıyor.

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