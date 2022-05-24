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Tosun Paşa yola çıktı

Everton’dan ayrıldığını açıklayan Cenk Tosun’un bu hafta içinde Beşiktaşlı yetkililerle masaya oturacağı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Tosun Paşa yola çıktı
Beşiktaş'ın 2018 yılı Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a sattığı Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle yollarını ayırdı. Everton'daki 4,5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda eden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bunu duyuran milli futbolcu, "Artık vedalaşma zamanı geldi. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton'ın her zaman kalbimde bir yeri olacak" ifadelerini kullandı. Cenk'in bu ayrılığının hemen ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce yaptığı "Cenk'e kapımız her zaman açık, o bizim ailemizin bir evladı" açıklaması akıllara gelirken, yıldız futbolcu ile önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme yapılması bekleniyor. Tosun Paşa lakaplı tecrübeli forvetin, yetkililer ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması durumunda yeni sezonda Beşiktaş formasını terletmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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