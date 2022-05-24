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İndirim olursa kalacak

Can Bozdoğan için kritik günlere girildi. Siyah beyazlılarda kalmak istediğini her fırsatta siyah beyazlı kurmaylara ileten genç orta saha için Valerien İsmael'in de ilk etapta maliyetini yüksek bulduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
İndirim olursa kalacak
Can Bozdoğan için kritik günlere girildi. Siyah beyazlılarda kalmak istediğini her fırsatta siyah beyazlı kurmaylara ileten genç orta saha için Valerien İsmael'in de ilk etapta maliyetini yüksek bulduğu belirtildi. Can için 31 Mayıs'tan sonra Schalke 04 ile tekrardan masaya oturulacak. Siyah-beyazlılar pazarlıklarda istediği rakama ulaşabilirse Can'ı kadrosuna katacak.
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