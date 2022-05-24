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Elveda Beşiktaş!

Belçikalı forvet, “Elveda deme zamanı geldi. Takımla benim için büyük hayal kırıklıkları oldu, umarım beni güzel hatırlarsınız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Elveda Beşiktaş!
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti. Michy Batshuayi, "Beşiktaş taraftarları, elveda deme zamanı geldi. İlk olarak buradaki sıcak karşılama için herkese teşekkür etmek istiyorum. Hiç bu kadar tutkulu bir takım görmemiştim. Bu ülkeyi ve bu takımı çok sevdim, kendimi evimde hissettim. Geride bıraktığımız sezon çok can sıkıcı, uzun ve zordu. Takım ve ben daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz" dedi. Belçikalı forvet şöyle devam etti; "Forma için her şeyimi verdim ama istediğim kadar gol atamamak çok can sıkıcı oldu. Takımla benim için büyük hayal kırıklıkları oldu, umarım beni güzel hatırlarsınız. Süper Kupa'yı kazanmamız, stattaki atmosfer ve en iyi maçlarımız gibi sadece güzel anıları hatırlayacağım. Kulübe, birlikte çalıştığım tüm personele, takım arkadaşlarıma ve Beşiktaş taraftarlarına gelecek için en iyisini diliyorum. Çünkü bunu hak ediyorsunuz."
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