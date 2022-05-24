Elveda Beşiktaş!

Beşiktaş'takiralık olarakforma giyenBelçikalı forvetMichy Batshuayi, siyah-beyazlıkulübe ve taraftarlara veda etti.Michy Batshuayi, "Beşiktaş taraftarları, elvedademe zamanı geldi. İlk olarak buradaki sıcakkarşılama için herkese teşekkür etmek istiyorum.Hiç bu kadar tutkulu bir takım görmemiştim.Bu ülkeyi ve bu takımı çok sevdim, kendimievimde hissettim. Geride bıraktığımız sezonçok can sıkıcı, uzun ve zordu. Takım ve bendaha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz" dedi.Belçikalı forvet şöyle devam etti; "Forma içinher şeyimi verdim ama istediğim kadar gol atamamakçok can sıkıcı oldu. Takımla benim içinbüyük hayal kırıklıkları oldu, umarım beni güzelhatırlarsınız. Süper Kupa'yı kazanmamız, stattakiatmosfer ve en iyi maçlarımız gibi sadecegüzel anıları hatırlayacağım. Kulübe, birlikteçalıştığım tüm personele, takım arkadaşlarımave Beşiktaş taraftarlarına gelecek için en iyisinidiliyorum. Çünkü bunu hak ediyorsunuz."