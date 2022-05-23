Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi takıma sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderiyle veda etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:28 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:54
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 42 karşılaşmada 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

Yıldız golcü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Beşiktaş taraftarları, şimdi benim için hoşça kal deme zamanı... Söyleyecek çok şeyim var ama şu an özet geçeceğim. Her şeyden önce, burada bana yaşattığınız sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Böylesine bir tutkuyu daha önce görmedim ve beni her daim yeni evimde gibi hissettiğim bu ülkeye aşık ettiniz.

Geçirdiğimiz sezon oldukça zor, uzun ve hayal kırıklığı ile doluydu. Hepimiz biliyoruz ki daha iyisini yapabilirdik. Bu forma için her şeyimi verdim ancak atabileceğim golleri atamamak gerçekten çok zordu. Çok fazla kızgınlık var ama her şey bir yana umarım beni iyi bir şekilde hatırlarsınız. Ben yalnızca Süper Kupa gibi, Arena'daki ambiyans gibi ve sahada oynadığımız müthiş maçlar gibi iyi anıları hatırlayacağım. Kulübe, tüm teknik ekibe ve birlikte çalıştığım tüm takım arkadaşlarımla Beşiktaş camiasına iyi bir gelecek diliyorum zira bunu hak ediyorsunuz.

DİĞER
Salih Özcan kimdir? Borussia Dortmund’a transfer olan Salih Özcan nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait tam 10 bin 385 parça tarihi eser! İzmir'de büyük operasyon! Bakın nerede saklamışlar
Jorge Jesus'tan 2 bomba transfer birden!
Balotelli'nin rabona golü dünya basınında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Trabzonsporlu yıldız için...
Kartal transfer dönemine hızlı başlayacak!
KPSS başvuruları ne zaman?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... 13:00
Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti! Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti! 12:27
Bodrumspor kafilesinin Bayburt'ta kaldığı otele saldırı! Bodrumspor kafilesinin Bayburt'ta kaldığı otele saldırı! 12:22
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Jorge Jesus... Fenerbahçe'de transfer harekatı! Jorge Jesus... 12:14
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu! 12:06
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Trabzonsporlu yıldız için... Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Trabzonsporlu yıldız için... 11:13
Daha Eski
Zlatan şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu! Zlatan şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu! 11:08
Kartal transfer dönemine hızlı başlayacak! Kartal transfer dönemine hızlı başlayacak! 10:44
Şampiyonluk maçına İlkay damgası! İşte özetler Şampiyonluk maçına İlkay damgası! İşte özetler 09:05
Egonu VakıfBank'ta! Egonu VakıfBank'ta! 08:19
Çarpıcı Jesus yorumu! "Takımı şampiyon yaparsa..." Çarpıcı Jesus yorumu! "Takımı şampiyon yaparsa..." 08:06
Fırtına'ya transfer tavsiyesi! "Kesinlikle ihtiyaç var" Fırtına'ya transfer tavsiyesi! "Kesinlikle ihtiyaç var" 07:37