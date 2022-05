BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 42 karşılaşmada 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

Yıldız golcü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Beşiktaş taraftarları, şimdi benim için hoşça kal deme zamanı... Söyleyecek çok şeyim var ama şu an özet geçeceğim. Her şeyden önce, burada bana yaşattığınız sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Böylesine bir tutkuyu daha önce görmedim ve beni her daim yeni evimde gibi hissettiğim bu ülkeye aşık ettiniz.

Geçirdiğimiz sezon oldukça zor, uzun ve hayal kırıklığı ile doluydu. Hepimiz biliyoruz ki daha iyisini yapabilirdik. Bu forma için her şeyimi verdim ancak atabileceğim golleri atamamak gerçekten çok zordu. Çok fazla kızgınlık var ama her şey bir yana umarım beni iyi bir şekilde hatırlarsınız. Ben yalnızca Süper Kupa gibi, Arena'daki ambiyans gibi ve sahada oynadığımız müthiş maçlar gibi iyi anıları hatırlayacağım. Kulübe, tüm teknik ekibe ve birlikte çalıştığım tüm takım arkadaşlarımla Beşiktaş camiasına iyi bir gelecek diliyorum zira bunu hak ediyorsunuz.