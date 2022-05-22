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Tatsız final

Beşiktay, taraftarının önünde geriye düştüğü maçta 1 puanı 90+1’de kurtardı. Dış sahada bu sezon kötü performans çizen Kartal, iç sahada da hiç iç açmadı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Tatsız final

Ve Beşiktaş sezonu Konyaspor beraberliği ile kapattı: 1-1. Kendi sahasında taraftarının önünde 3 puan için sahaya çıkan Kartal, etkisiz bir oyun sergilerken, sezonun flaş ekibi Konyaspor Amar Rahmanovic'in 42'deki golüyle ilk yarıyı önde bitirdi. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran siyah beyazlı takım, Valerien İsmael ile ilk kez 4-4-2 sistemini uyguladı. Konyaspor'un 57'de Ahmed Hassan ile Beşiktaş'ın da 90'da Batshuayi ile birer topu direkten döndü.

6 MAÇTA 4. BERABERLİK

Beşiktaş'ın beklediği gol ise 90+1'inci dakikada geldi. Sezonun suskun ismi Kenan Karaman Kartal'a 1 puanı getirdi. 28 yaşındaki forvet, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Bu arada Beşiktaş'ın olumsuz istatistikleri de devam etti. Bu sezon dış sahada yokları oynayan siyah beyazlı takım, iç sahada da kötü bir seri çizdi. Beşiktaş Dolmabahçe'deki bu beraberlikle iç sahadaki son 6 karşılaşmasında dördüncü beraberliğini aldı, bu süreçte sadece 1 kez kazandı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Beşiktaşlı araftarlar, sezonun son maçında takımlarını yalnız bırakmadılar. Siyah beyazlı futbolseverler, stadın büyük kısmını doldurup 90 dakika boyunca durup dinlenmeden Kara Kartal'a destek verdiler. Marşlarla takımı ateşleyen futbolseverler, Konya ataklarında da ıslıklarla rakibi etkilediler. Beşiktaşlılar maçın son düdüğüyle birlikte bütün takımı tribünlere çağırıp alkışlarla uğurladılar.

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