Ozi’ye özel pankart

Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılması beklenen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlı taraftarlar özel pankart yaptı. Pankartta "Maestro Ozi" yazısı ve tecrübeli oyuncunun siyAh-beyazlı kulüpte yaşadığı üç şampiyonluğu simgeleyen üç adet Beşiktaş logosu olması dikkat çekti.
Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılması beklenen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlı taraftarlar özel pankart yaptı. Pankartta "Maestro Ozi" yazısı ve tecrübeli oyuncunun siyAh-beyazlı kulüpte yaşadığı üç şampiyonluğu simgeleyen üç adet Beşiktaş logosu olması dikkat çekti.