Haberler Beşiktaş ‘Hoca bizi uyardı’

‘Hoca bizi uyardı’

Beraberlik golünü atan Kenan maç sonrası "Bu sezonu hem hocalarımız hem de takım içinde değerlendirip, yeni sezona daha iyi başlamalıyız. Hoca bize tembih etti, ilk antrenmana hazır gelin dedi. Çok sert bir sezon olacak ve çok sıkı çalışacağız" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
‘Hoca bizi uyardı’
Beraberlik golünü atan Kenan maç sonrası "Bu sezonu hem hocalarımız hem de takım içinde değerlendirip, yeni sezona daha iyi başlamalıyız. Hoca bize tembih etti, ilk antrenmana hazır gelin dedi. Çok sert bir sezon olacak ve çok sıkı çalışacağız" diye konuştu.
DİĞER
Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık sezonu gol kralı kim, hangi futbolcu oldu?
Emir Sarıgül'ün Gülben Ergen'le adı anılınca, Sibel Can ile ilişkisinde kriz çıktı
Jorge Jesus devrede! Luis Suarez F.Bahçe'ye
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'e flaş eleştiri! "Asla olamaz"
Yıldız isimden veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı
Gam altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" 07:33
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Bologna 3 puanı tek golle aldı! Bologna 3 puanı tek golle aldı! 01:22
Lyon deplasmanda kazandı! Lyon deplasmanda kazandı! 01:21
Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! 01:21
Daha Eski
Bologna 3 puanı tek golle aldı! Bologna 3 puanı tek golle aldı! 01:19
Lyon deplasmanda kazandı! Lyon deplasmanda kazandı! 01:17
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! 01:16
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! 01:15
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor! Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor! 01:12
A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! 01:08