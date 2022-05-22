Güçlü olacağız

Teknik direktör Valerien İsmael, oyunun son bölümündeki performanslarından memnun kaldığını belirtti. Fransız hoca "Oyunun son bölümünde önümüzdeki sezon istediğimiz görüntüyü gördük. Asla vazgeçemeyen, sürekli gol atmak isteyen bir takım görüntüsü. Mental ve fiziksel olarak seneye çok güçlü olmalıyız. Disiplin de çok önemli olacak. Bunların yanında kalite" dedi. İsmael şöle devam etti: Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu bilen futbolculara ihtiyacımız var. Güçlü oyunculara ihtiyacımız var. Transfer sayısı veremem ama en önemli konu, doğru futbolcuyu bulabilmek.