Haberler Beşiktaş 3 değişiklik yaptı

3 değişiklik yaptı

Teknik direktör Valerien Ismael, Göztepe ile 37. haftada oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
3 değişiklik yaptı
Teknik direktör Valerien Ismael, Göztepe ile 37. haftada oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Hafta içinde sakatlığı açıklanan Welinton Souza'nın yerine savunmada Necip Uysal'ı görevlendiren Ismael, kırmızı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Kenan Karaman'a forma verdi. Ismael, bir başka kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine de Can Bozdoğan'ı oynattı. Öte yandan Sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda eden Miralem Pjanic, son maça yedek başladı.
DİĞER
Deniz Seki Bodrum'u süper minisi ile salladı! "Açtıkça açıyorsun" Şarkıcı Deniz Seki'nin balkon pozları yürek hoplattı!
Emir Sarıgül'ün Gülben Ergen'le adı anılınca, Sibel Can ile ilişkisinde kriz çıktı
Jorge Jesus devrede! Luis Suarez F.Bahçe'ye
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'e flaş eleştiri! "Asla olamaz"
Yıldız isimden veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı
Gam altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" 07:33
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Bologna 3 puanı tek golle aldı! Bologna 3 puanı tek golle aldı! 01:22
Lyon deplasmanda kazandı! Lyon deplasmanda kazandı! 01:21
Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! 01:21
Daha Eski
Bologna 3 puanı tek golle aldı! Bologna 3 puanı tek golle aldı! 01:19
Lyon deplasmanda kazandı! Lyon deplasmanda kazandı! 01:17
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! 01:16
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! 01:15
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor! Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor! 01:12
A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! 01:08