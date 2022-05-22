Teknik direktör Valerien Ismael, Göztepe ile 37. haftada oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Hafta içinde sakatlığı açıklanan Welinton Souza'nın yerine savunmada Necip Uysal'ı görevlendiren Ismael, kırmızı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Kenan Karaman'a forma verdi. Ismael, bir başka kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine de Can Bozdoğan'ı oynattı. Öte yandan Sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda eden Miralem Pjanic, son maça yedek başladı.